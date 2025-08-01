В Москве официанта уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало в качестве бесплатного угощения
В Москве официанта уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало
Из московского ресторана «Тарас Бульба» в районе Южное Бутово был уволен официант, который принес мусульманам сало в качестве бесплатного угощения. Об этом сообщает издание «Подъем».
Как рассказала мать бывшего сотрудника заведения, в его действиях не было никакого злого умысла. Как оказалось, в ресторане принято подавать бесплатные угощения гостям, которые пока не выбрали блюда.
«Это корчма все-таки, сало там вообще доминирует, потому что украинская кухня, борщи, это все на сале, много свинины. Гости не были как-то особенно одеты, не было предваряющих разговоров, что придут мусульмане, сына никто не предупреждал», — пояснила женщина.
Когда официант поставил угощение на стол, гости начали кричать и сильно возмутились. Молодой человек попытался объяснить им, что это комплимент от повара. После гости потребовали извинений, а официанту пришлось уйти из ресторана.