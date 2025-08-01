Достижения.рф

В Москве официанта уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало в качестве бесплатного угощения

В Москве официанта уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Из московского ресторана «Тарас Бульба» в районе Южное Бутово был уволен официант, который принес мусульманам сало в качестве бесплатного угощения. Об этом сообщает издание «Подъем».



Как рассказала мать бывшего сотрудника заведения, в его действиях не было никакого злого умысла. Как оказалось, в ресторане принято подавать бесплатные угощения гостям, которые пока не выбрали блюда.

«Это корчма все-таки, сало там вообще доминирует, потому что украинская кухня, борщи, это все на сале, много свинины. Гости не были как-то особенно одеты, не было предваряющих разговоров, что придут мусульмане, сына никто не предупреждал», — пояснила женщина.

Когда официант поставил угощение на стол, гости начали кричать и сильно возмутились. Молодой человек попытался объяснить им, что это комплимент от повара. После гости потребовали извинений, а официанту пришлось уйти из ресторана.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0