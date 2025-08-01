В Москве официанта уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало в качестве бесплатного угощения

01 августа 2025, 13:59

В Москве официанта уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Из московского ресторана «Тарас Бульба» в районе Южное Бутово был уволен официант, который принес мусульманам сало в качестве бесплатного угощения. Об этом сообщает издание «Подъем».





Как рассказала мать бывшего сотрудника заведения, в его действиях не было никакого злого умысла. Как оказалось, в ресторане принято подавать бесплатные угощения гостям, которые пока не выбрали блюда.





«Это корчма все-таки, сало там вообще доминирует, потому что украинская кухня, борщи, это все на сале, много свинины. Гости не были как-то особенно одеты, не было предваряющих разговоров, что придут мусульмане, сына никто не предупреждал», — пояснила женщина.