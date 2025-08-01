Россиянин 60 раз ударил мать ножом и выбросил ее тело в кусты

01 августа 2025, 13:45

СК: в Мариуполе сын зарезал мать и выбросил тело в кусты

Фото: iStock/bDaniel Tadevosyan

В Мариуполе сына подозревают в расправе над собственной матерью. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональный следком.