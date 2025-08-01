Россиянин 60 раз ударил мать ножом и выбросил ее тело в кусты
В Мариуполе сына подозревают в расправе над собственной матерью. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональный следком.
В четверг, 31 июля, в ведомство поступило сообщение о том, что в придорожных кустах была найдена изрезанная женщина. На убийцу вышли по горячим следам.
По данным следствия, за день до этого сын и мать сильно поссорились из-за его пристрастия к спиртным напиткам. В разгар конфликта мужчина не менее 60 раз ударил женщину ножом в грудь, голову и другие части тела, после чего она скончалась. Затем он решил избавиться от тела и запрятал его в кустах недалеко от дома.
На допросе подозреваемый признался в содеянном. В настоящее время он содержится под стражей.
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