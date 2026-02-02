Мужчина, похитивший мальчика в Петербурге, признался в его убийстве
Мужчина, который похитил девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, признался в его убийстве. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным издания, 38-летний Петр Жилкин, задержанный по подозрению в похищении девятилетнего Паши, сначала категорически отказывался разговаривать со следователями. Однако при допросе он все же признался, что задушил ребенка, а потом утопил его тело в водоеме в деревне Ягилево Ленинградской области, чтобы скрыть следы преступления.
Напомним, мальчик пропал 30 января. В тот день Жилкин дежурил на парковке возле гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям покататься на белой Toyota за деньги. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Паша сел в автомобиль подозреваемого. С тех пор его больше никто не видел.
RT также публикует первое фото задержания Жилкина.
