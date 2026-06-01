Мужчина положил жизнь на защиту жены от разъяренной толпы
В индийской деревне Гадивакда произошло нападение на женщину по имени Камлабен, которую местные жители обвинили в колдовстве. Односельчане потребовали, чтобы она и её муж Манубхай Рамджибхай Дамор навсегда покинули село, сообщает News 9 Live.
После отказа супругов их дом начали забрасывать камнями. Манубхай вместе с детьми и другими родственниками попытался защитить жену от разъярённой толпы. Однако нападавшие были вооруженными.
Мужчине удалось спасти Камлабен ценой собственной жизни — в ходе драки он погиб. Ещё два члена семьи пострадавшей получили тяжёлые травмы, и их госпитализировали.
Полиция возбудила уголовное дело против 12 жителей деревни. Среди них есть члены местной мафиозной группировки.
