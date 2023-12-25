Мужчина получил 16 лет за убийство двух эстонских девушек в Москве 34-летней давности

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Преображенский районный суд столицы приговорил 57-летнего мужчину, который убил в Москве двух девушек из Эстонии еще в 1989 году к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Согласно материалам дела, в марте 1989 года в лесу Лосиного острова были найдены тела двух 17-летних девушек. Тогда следствие установило, что они приехали в российскую столицу 29 марта и почти сразу были убиты. Тогда установить личности убийц не удалось. Однако спустя почти 35 лет в рамках дополнительного расследования на одежде убитых были обнаружены ДНК двух мужчин. Так удалось выйти на одного из предполагаемых убийц. Им оказался уже ранее судимый Дмитрий Захаров.
Подозреваемый на допросе рассказал, что он и его двое друзей познакомились с Эдой Эйкл и Кристой Сарап около гостиницы. Они предложили им продолжить знакомство в ресторане. Вечером компания оказалась на Лосиноостровской улице. Тогда, по словам Захарова, девушки сами начали к ним проявлять интерес, а после начали кричать об изнасиловании. Тогда мужчина вышел из машины и задушил одну из них
При этом двое других фигурантов дела избежали наказания, так как оба уже умерли.
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Подозреваемый на допросе рассказал, что он и его двое друзей познакомились с Эдой Эйкл и Кристой Сарап около гостиницы. Они предложили им продолжить знакомство в ресторане. Вечером компания оказалась на Лосиноостровской улице. Тогда, по словам Захарова, девушки сами начали к ним проявлять интерес, а после начали кричать об изнасиловании. Тогда мужчина вышел из машины и задушил одну из них
«Приговором Преображенского районного суда города Москвы виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.
При этом двое других фигурантов дела избежали наказания, так как оба уже умерли.
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Элина Позднякова