Убивший двух девушек в Москве мужчина раскрыл подробности расправы

Фото: istock / tanawit sabprasan
Мужчина задержанный за убийство в Москве, рассказал, как совершил убийство двух женщин и как одна из них дала мужчине отпор, ранив его. ОБ этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичной прокуратуры.
На выходных был задержан 37-летний мужчина, который ночью 23 декабря в ходе ссоры зарезал 25-летнюю девушку в квартире дома на Мукомольном проезде. После этого, по предварительным данным СК, ранил себя ножом. Мужчину госпитализировали, возбудили уголовное дело об убийстве. Позже мужчина признался, что совершил еще одну расправу.
Задержанный рассказал, что 22 декабря встретился с женщиной, с которой недавно познакомился. В гостинице они начали ругаться, после чего он нанес девушке несколько ножевых ударов. Осознав, что она мертва, он завернул тело в одеяла и поехал к другой своей знакомой в квартиру на Мукомольный проезд.
Между ними также вспыхнул конфликт, в ходе которого убийца ранил вторую жертву. Он пояснил, что она сопротивлялась и ранила его, а сам себя он не травмировал.
В скором времени суд рассмотрит вопрос о заключении злоумышленника под стражу.
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Задержанный рассказал, что 22 декабря встретился с женщиной, с которой недавно познакомился. В гостинице они начали ругаться, после чего он нанес девушке несколько ножевых ударов. Осознав, что она мертва, он завернул тело в одеяла и поехал к другой своей знакомой в квартиру на Мукомольный проезд.
В скором времени суд рассмотрит вопрос о заключении злоумышленника под стражу.
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Алина Юрчак