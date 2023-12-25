«Затолкал в багажник»: В Подмосковье вторые сутки ищут похищенную пенсионерку

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В Подмосковье неизвестный похитил 70-летнюю женщину, затолкав ее в багажник. Женщину идут уже вторые сутки.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 23 декабря к правоохранителям обратилась 42-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что ей позвонила ее мать и сказала, что ее ударили по голове и запихнули в багажник. Практически сразу связь с мамой оборвалась.
Полицейские установили, что утром 23 декабря женщина вышла из дома на Дорожной улице и пошла в сторону ж/д станции. Там она села на электричку и доехала до станции «Топканово». С помощью камер наблюдения удалось выяснить, что женщина направилась в сторону соседней деревни. Дальнейшее ее местоположение установить не удалось.
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