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«Затолкал в багажник»: В Подмосковье вторые сутки ищут похищенную пенсионерку

Baza: В Подмосковье неизвестный похитил пенсионерку, затолкав ее в багажник
25 декабря 2023, 08:05
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

В Подмосковье неизвестный похитил 70-летнюю женщину, затолкав ее в багажник. Женщину идут уже вторые сутки.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 23 декабря к правоохранителям обратилась 42-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что ей позвонила ее мать и сказала, что ее ударили по голове и запихнули в багажник. Практически сразу связь с мамой оборвалась.

Полицейские установили, что утром 23 декабря женщина вышла из дома на Дорожной улице и пошла в сторону ж/д станции. Там она села на электричку и доехала до станции «Топканово». С помощью камер наблюдения удалось выяснить, что женщина направилась в сторону соседней деревни. Дальнейшее ее местоположение установить не удалось.


Сейчас правоохранители пытаются установить проезжавшие по трассе автомобили. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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#подмосковье
#полицейские
#пенсионерка
#похищение
#уголовное дело
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Учительница 12 раз занялась сексом с 13-летним учеником школы
В США задержали учительницу, 12 раз занявшуюся сексом с 13-летним подростком
25 декабря 2023, 07:42

Фото: istock / Igor Vershinsky

В США задержали 27-летнюю учительницу из штата Техас, которая совратила 13-летнего мальчика и 12 раз вступила с ним в интимную связь. Об этом сообщает Laredo Morning Times.

По данным издания, Адриана Мариэль Руллан, работающая в средней школе округа Уэбб, была арестована 20 декабря. Расследование в отношении девушки началось 27 ноября, после обращения родителей пострадавшего к администрации школы. Родители подростка заподозрили неладное, когда у него внезапно появились деньги на дорогие приобретения. Мальчик объяснил это наличием каких-то «хороших друзей».

Отчим проверил счет мальчики и увидела, что ему несколько приходили переводы от неизвестной женщины по фамилии Руллан. Позже он нашел сообщения с сердечкам от от некой Адрианы. Когда школьник узнал, что отчим проверил его аккаунты, он сбежал из дома.

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#сша
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#счёт
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Знахарь пообещал вылечить женщину от бесплодия и изнасиловал
News9Live: в Индии знахарь пообещал вылечить женщину от бесплодия и изнасиловал
25 декабря 2023, 07:30

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

В Индии мастер тантры изнасиловал женщину, которая обратилась к нему из-за бесплодия. Об этом пишет News9Live.

Инцидент произошел в деревне недалеко от города Алигарх, штат Уттар-Прадеш. Женщина с супругом не могли зачать ребенка долгих 11 лет. Знакомый рассказал им о знахаре и мастере тантры по имени Камал, который может помочь с этой проблемой.

Когда женщина посетила Камала, он предложил ей некие настои, который помогут зачать ребенка. После чего индиец под предлогом осмотра завел женщину в другую комнату и изнасиловал ее.

После произошедшего потерпевшая обратилась к правоохранителям с заявлением. Целителя задержали.

Ранее сообщалось, что фсиновец из Питера заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#женщина
#инцидент
#изнасилование
#индия
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«Атомфлот» сообщил подробности пожара на лихтеровозе «Севморпуть»
«Атомфлот»: пожар на лихтеровозе «Севморпуть» не угрожал реакторной установке
25 декабря 2023, 06:28

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Пожар на лихтеровозе «Севморпуть» не угрожал реакторной установке, сообщили в «Атомфлоте» агентству «Интерфакс».
В компании отметили, что хотя была опасность для систем, обеспечивающих жизненную активность корабля, пострадавших в результате пожара не зафиксировано.

Инцидент с возгоранием произошел в одной из кают «Севморпути» в вечер 24 декабря.

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#инцидент
#опасность
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В Екатеринбурге пропал 19-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи
25 декабря 2023, 05:39

Фото: iStock/matth_be

В Екатеринбурге пропал 19-летний Сергей Муратов, местонахождение которого остаётся неизвестным с 24 декабря. В региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» отметили, что молодой человек нуждается в медицинской помощи. Об этом пишет URA.RU.
«Помогите найти человека! Пропал Муратов Сергей Олегович, 19 лет (2004 г. р.) район Чкаловский, город Екатеринбург. С 24 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в публикации поискового отряда во «Вконтакте».

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МВД: Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом

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МВД: Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом
25 декабря 2023, 03:49

Фото: iStock/Motortion

В результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Ростов — Волгодонск погибли четыре человека. Ещё один участник ДТП получил травмы, пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.
Предварительно, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Cerato, двигающимся навстречу. Оба водителя и по одному из пассажиров каждой машины в результате ДТП скончались. Пострадавшую пассажирку KIA доставили в больницу.

Причины трагического происшествия в настоящее время уточняются.



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#дтп
#водитель
#происшествия
#машины
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Умер писатель-фантаст Николай Ютанов
25 декабря 2023, 00:58

Фото: iStock/Marat Musabirov

Сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. Вавилова Андрей Ермолаев сообщил, что российский писатель-фантаст, основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов скончался на 65 году жизни.
«Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», — написал друг писателя на своей странице «ВКонтакте».

Ермолаев добавил, что Ютанов является выходцем из литературного семинара Бориса Стругацкого. Он написал такие книги, как «Путь обмана» и «Оборотень».

«Однако намного больше он знаменит как создатель издательства Terra Fantastica, долгое время являвшегося одним из законодателей мод в издании фантастической литературы», — подчеркнул Андрей Ермолаев.

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#болезнь
#смерть
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В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом — МВД
25 декабря 2023, 00:27

Фото: iStock/Paha_L

В Пскове трое школьников закидали снегом Вечный огонь, их личности установлены правоохранителями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Уточняется, что школьники кинули в Вечный огонь на площади Победы несколько снежных глыб, из-за чего пламя мемориала потухло.

«По камерам видеонаблюдения сотрудникам ППСП удалось установить личности участников инцидента. Ими оказались трое подростков 2012 и 2013 годов рождения», — проинформировали в пресс-службе.

Несовершеннолетних доставили в городской отдел полиции, туда же экстренно вызвали родителей школьников.

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#школьники
#чп
#вечный огонь
#полиция
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В Мурманской области произошло ЧП на территории причала ФГУП «Атомфлот»
МЧС: В Мурманской области произошло ЧП на территории причала ФГУП «Атомфлот»
25 декабря 2023, 00:21

Фото: iStock/geyzer

В Мурманской области на территории причала ФГУП «Атомфлот» произошло ЧП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
«В ГУ МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о происшествии на территории причала ФГУП "Атомфлот", к месту выдвинулись экстренные службы. Дальнейшая информация уточняется», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Подробности произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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#информация
#происшествие
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«Положим рядом с женой»: Потерявший супругу в ДТП уральский блогер начал получать угрозы
Уральскому блогеру, потерявшему жену в ДТП с автобусом, угрожают убийством — E1
24 декабря 2023, 23:51

Фото: iStock/Dzurag

Блогеру Александру Лещёву из города Краснотурьинск Свердловской области, потерявшему жену в страшном ДТП с автобусом в ноябре, стали поступать угрозы. Сам мужчина уверен, что из-за попыток добиться справедливости с ним хотят расправиться, пишет E1.RU.
Супруга Лещёва погибла в страшном ДТП на Серовском тракте. Междугородний автобус, на котором ехала женщина, снесло в кювет.

Блогер уверен, что авария произошла из-за лысой резины. Он потребовал посадить директора транспортной компании. Лещёв много раз заявлял, что намерен добиться справедливости, а спустя время ему стали поступать сообщения с угрозами.

«Лещ, ещё раз на Е1 напишешь, рядом лежать будешь, понял? Чмо деревенское», — цитирует издание текст одного из сообщений.

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#дтп
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#блогер
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