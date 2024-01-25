Мужчина получил реальный срок из-за орфографической ошибки в соцсети

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В Великобритании мужчина оказался за решёткой из-за орфографической ошибки в личном сообщении в социальной сети. Об этом пишет Kent Online.
В публикации говорится, что 48-летний британец Гэри Янг нарушил судебный запрет на общение с бывшей девушкой и продолжал отправлять ей сообщения в соцсети. Она заблокировала его, но Янг продолжил писать девушке с другого аккаунта от имени Мэри Монтгомери. Однако обман не удался — мужчину выдали характерная лексика и ошибки в слове «Сомерсет», по которым бывшая девушка узнала его.
Она обратилась в правоохранительные органы, после чего Янга арестовали. Он пытался обмануть полицейских, заявив, что не имеет отношения к аккаунту Мэри Монтгомери. Но сотрудники попросили его написать слово «Сомерсет», и британец снова допустил ошибку, в очередной раз выдав себя.
Суд приговорил Гэри Янга к году лишения свободы.
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Она обратилась в правоохранительные органы, после чего Янга арестовали. Он пытался обмануть полицейских, заявив, что не имеет отношения к аккаунту Мэри Монтгомери. Но сотрудники попросили его написать слово «Сомерсет», и британец снова допустил ошибку, в очередной раз выдав себя.
«После этого он признался, что, скорее всего, прислал те сообщения с телефона своей тети и, вероятно, сделал это, когда был пьян», — заявил в суде прокурор.
Суд приговорил Гэри Янга к году лишения свободы.
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Диана Аванесян