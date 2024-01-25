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Мужчина получил реальный срок из-за орфографической ошибки в соцсети

Kent Online: Британец год проведёт за решёткой из-за ошибки в соцсети
25 января 2024, 16:20
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

В Великобритании мужчина оказался за решёткой из-за орфографической ошибки в личном сообщении в социальной сети. Об этом пишет Kent Online.
В публикации говорится, что 48-летний британец Гэри Янг нарушил судебный запрет на общение с бывшей девушкой и продолжал отправлять ей сообщения в соцсети. Она заблокировала его, но Янг продолжил писать девушке с другого аккаунта от имени Мэри Монтгомери. Однако обман не удался — мужчину выдали характерная лексика и ошибки в слове «Сомерсет», по которым бывшая девушка узнала его.

Она обратилась в правоохранительные органы, после чего Янга арестовали. Он пытался обмануть полицейских, заявив, что не имеет отношения к аккаунту Мэри Монтгомери. Но сотрудники попросили его написать слово «Сомерсет», и британец снова допустил ошибку, в очередной раз выдав себя.


«После этого он признался, что, скорее всего, прислал те сообщения с телефона своей тети и, вероятно, сделал это, когда был пьян», — заявил в суде прокурор.

Суд приговорил Гэри Янга к году лишения свободы.

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На Сахалине мужчина ночует в застрявшей в сугробе машине двое суток
25 января 2024, 17:29

Фото: istockphoto.com/MushroomsArtSeven

Житель Сахалина на протяжении двух дней ночевал в своём автомобиле, который застрял в сугробе.
Как пояснил мужчина, он опасается, что, если оставит машину, то её ещё больше занесёт снегом так, что он не сможет её найти.

«Я не могу оставить машину. Сегодня ночью я до трёх часов не спал и несколько человек три раза выходили на дорогу и издалека смотрели, есть ли кто-то в машине», — прокомментировал в беседе с RT местный житель.

Ранее жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина поделилась, что из-за сильного снегопада её дом сильно замело, из-за чего ей с большим трудом удалось откопаться. Она добавила, что дороги в посёлке таже замело снегом настолько сильно, что добраться до магазинов за необходимым практически невозможно.

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Суд удовлетворил иски к Треповой* на 16,5 миллионов рублей по делу о теракте
25 января 2024, 17:00

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иски к Дарье Треповой* по делу о теракте на 16,5 миллионов рублей, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
«С Треповой* взыскано 16 495 000 рублей», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

25 января Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам лишению свободы, а также обязал осуждённую выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Напомним, 2 апреля 2023 года Трепова* пришла в питерское кафе «Патриот», где в этот момент проходила встреча с участием военного корреспондента Владлена Татарского. Трепова* вручила военкору статуэтку, начинённую взрывчаткой. После детонации взрывного устройства Татарский погиб, ещё 42 человека пострадали.

На суде Трепова* не признала свою вину, заявив, что не знала о том, что в статуэтке находится взрывчатка.

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Трепова* рассказала, откуда взяла статуэтку, из-за которой погиб Татарский

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
#штраф
#кафе
#взрывчатка
#санкт-петербург
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На севере Москвы в квартире обнаружили сразу три трупа мужчин
На севере Москвы в квартире жилого дома обнаружили три мужских трупа
25 января 2024, 16:52

Фото: iStock/Fedorovekb

В квартире многоэтажного жилого дома на севере Москвы обнаружили три трупа мужчин без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в столичном СК.
«25 января 2024 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинская в городе Москве, обнаружены тела трех мужчин без видимых телесных повреждений», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас следователи устанавливают полную картину происшествия. По одной и версий, все погибшие употребляли наркотики. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Уфе 72-летняя пенсионерка два дня пролежала под телом умершего мужа. оказалось, что женщина не могла самостоятельно передвигаться 2 месяца, за ней ухаживал ее муж. В один из дней мужчине стало плохо и он упал на жену.Пенсионерку смогли вытащить из-под мертвого тела только через два дня, когда к ней пришли ее дети.

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#дома
#тела
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Камера зафиксировала последние секунды полёта сбитого под Белгородом Ил-76
25 января 2024, 16:47

Фото: iStock/Alexey Kartsev

В сети появились кадры последних секунд полёта разбившегося под Белгородом военного самолёта Ил-76, видео публикует «РЕН ТВ».
Напомним, около 11 часов утра в поле рядом с деревней Яблоново Белгородской области рухнул военный самолёт Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все они погибли.

Сразу после того, как по сети разнеслись новости о крушении самолёта, украинские СМИ написали, что за этим стоят ВСУ. Однако, после того, как стало известно, что на борту находились их сограждане, которых везли в Белгород для обмена на россиян, все сообщения о причастности к теракту Киева были удалены.

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#Белгород
#всу
#самолет
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На участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления с рельсов сошёл поезд
25 января 2024, 16:42

Фото: istockphoto/Maria Levkina

Движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено.
Об этом сообщает пресс-служба МЖД. Причиной стал сход с рельсов хозяйственного поезда. Чуть позже МЖД сообщила, что случился «сход снегоочистительной машины».

Пассажиров между Чисменой и Волоколамском будут доставлять до места компенсационные автобусы. Вокзалы на станциях работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что новейший электропоезд «Иволга 4.0», который планируется запустить по МЦД, проходит техническую обкатку на участке Нахабино – Волоколамск – Нахабино. Испытания проводятся без пассажиров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.

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#происшествие
#новости
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В Подмосковье спасли пенсионера, который чуть не замёрз насмерть в поле
25 января 2024, 16:17

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожилого мужчину, едва не замерзшего насмерть в поле в городском округе Шатура, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сообщение о происшествии поступило в Службу-112 ночью. 73-летний мужчина рассказал, что возвращался из Москвы домой — в деревню Югино. Он доехал до посёлка санатория «Озеро Белое», а оттуда отправился пешком, так как транспорт уже не ходил. Через два километра мужчину оставили силы, он остановился и начал замерзать», — говорится в сообщении.

Спасатели, следуя по маршруту звонившего, вскоре нашли его сидящим на снегу. Мужчину подняли, довели до машины и отвезли домой. Помощь врачей пострадавшему не потребовалась.

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#шатура
#спасатели
#пенсионер
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Финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с РФ
25 января 2024, 16:14

Фото: iStock/Ruma Aktar

Сотрудники пограничной охраны Финляндии задержали 18 нарушителей на закрытой границе с РФ.
Об этом сообщили в четверг, 25 января, на сайте ведомства. Нарушители подозреваются в нарушении государственной границы, в Иматре, к северу от погранпункта.

Сообщается, что лица пересекли госграницу без транспорта. В группу входили мужчины, женщины и дети. По предварительной информации, все они выходцы с Ближнего Востока. Данные лица подали прошение о предоставлении убежища, сказано в пресс-релизе.

Ранее МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, ноту послу Финляндии в России вручили 25 октября 2023 года. В документе было сказано, что в ответ на конфронтационные действия финской стороны Россия приняла решение о прекращении «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой», которое было подписано 13 апреля 2012 года.

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#финляндия
#политика
#новости
#происшествие
#общество
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Проданная мужем женщина смогла сбежать после 24 лет рабства
В Индии женщина, проданная в 2000 году в рабство, сбежала вместе с сыном
25 января 2024, 15:49

Фото: istock / Favor_of_God

В Индии жительница города Муршидабад, которую продали в рабство в 2000 году, смогла сбежать и вернуться на родину вместе с сыном. Об этом пишет News9Live.
Муж женщины по имени Аклема продал ее вместе с двухлетним сыном Джаганхиром. Мужчина накачал супругу наркотическими веществами и привез в Кашмир, откуда ее выкупил владелец фруктового сада. Индианке пришлось бесплатно и без выходных заниматься домашними делами покупателя. Когда ее работу перестала быть нужна, женщину передали соседу.

Аклема и Джаганхир пытались несколько раз сбежать, но удалось им это только с пятого раза. Чтобы вернуться в родной Муршидабад в штате Западная Бенгалия, они сменили 5 поездов за 5 дней.

Уже 26-летний Джаганхир рассказал, что отец полюбил другую женщину и после этого решил продать их в рабство. Пострадавший обратился в полицию с официальным заявлением против отца. Мужчина пустился в бега, задержать его пока не удалось.

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«Нафтогаз Украины» подвергся мощной кибератаке
Компания «Нафтогаз Украины» сообщила сбоях в работе из-за масштабной кибератаки
25 января 2024, 15:27

Фото: istock / SergBob

На корпорацию «Нафтогаз Украины» совершена масштабная кибератака. Об этом сообщает компания в своем Телеграм-канале.

«Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании», — сообщили в организации.
Отмечается, что официальный сайт и колл-центр сейчас не работают. Информацию о сроках восстановления работы компания предоставит позже.

Также сообщается о сбоях в работе «Укрпочты». В Facebook* оператор заявил, что на данный момент сотрудники почтовых отделений Украины могут только выдавать посылки и принимать платежи.

Помимо этого, нарушения в работе зафиксированы в украинской информационной системе «Шлях», которую применяют в работе пограничные службы. Об этом сообщили в «Укртрансбезпеке». О причинах сбоя информацию не сообщали.

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*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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