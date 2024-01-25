Проданная мужем женщина смогла сбежать после 24 лет рабства

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В Индии жительница города Муршидабад, которую продали в рабство в 2000 году, смогла сбежать и вернуться на родину вместе с сыном. Об этом пишет News9Live.
Муж женщины по имени Аклема продал ее вместе с двухлетним сыном Джаганхиром. Мужчина накачал супругу наркотическими веществами и привез в Кашмир, откуда ее выкупил владелец фруктового сада. Индианке пришлось бесплатно и без выходных заниматься домашними делами покупателя. Когда ее работу перестала быть нужна, женщину передали соседу.
Аклема и Джаганхир пытались несколько раз сбежать, но удалось им это только с пятого раза. Чтобы вернуться в родной Муршидабад в штате Западная Бенгалия, они сменили 5 поездов за 5 дней.
Уже 26-летний Джаганхир рассказал, что отец полюбил другую женщину и после этого решил продать их в рабство. Пострадавший обратился в полицию с официальным заявлением против отца. Мужчина пустился в бега, задержать его пока не удалось.
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Аклема и Джаганхир пытались несколько раз сбежать, но удалось им это только с пятого раза. Чтобы вернуться в родной Муршидабад в штате Западная Бенгалия, они сменили 5 поездов за 5 дней.
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Алина Юрчак