В Японии поджигателя студии Kyoto Animation приговорили к смертной казни

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Окружной суд Киото признал виновным и приговорил к смертной казни 45-летнего Синдзи Аобу, который в июле 2019 года поджег японскую анимационную студию Kyoto Animation. Из-за поджога погибли 36 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Напомним, возгорание в студии Kyoto Animation произошло 18 июля 2019 года. Преступник проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил пожар, из-за чего также пострадали 33 человека. Мужчина также получил травмы, после он объяснил свой поступок тем, что студия украла у него идею по созданию произведения.
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