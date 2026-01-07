Мужчина получил штраф за куртку с камерой при сдаче экзамена по ПДД
Суд в Рязанской области оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей за куртку со встроенной камерой. Об этом пишет РИА Новости.
Она использовалась его приятелем во время сдачи экзамена на знание правил дорожного движения. Инструктор заподозрил неладное и раскрыл обман.
Первоначально суд назначил штраф в 40 тысяч рублей, обвиняя владельца куртки в незаконном обороте специальных технических средств. Мужчина не признал свою вину и подал жалобу. Апелляционный суд изменил решение, исключив пункт о незаконном приобретении техники и смягчил наказание. Адвокат осужденного обратился в кассацию с просьбой отменить решения нижестоящих инстанций.
