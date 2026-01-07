Достижения.рф

Силовики избили корреспондента РЕН ТВ во время рейда в московском баре

Фото: iStock/corrigan201

Во время рейда в московском баре «МО» 6 января силовики избили корреспондента РЕН ТВ Антона Шлячкова, который находился рядом с заведением для выполнения редакционного задания. Об пишет РЕН ТВ.



Согласно материалу, Шлячков прибыл на место, чтобы узнать информацию об операцию силовиков.

Несмотря на то, что он представился сотрудником СМИ и пытался предъявить пресс-карту, корреспонденту заломили руки. Затем его повалили на землю и затащили внутрь заведения.

«Там подошли толпой и начали наносить удары – один из них прилетел мне прямо в глаз. Били в основном по корпусу, в том числе электрошокером», — объяснил пострадавший.
После избиения журналиста продержали на месте около часа, прежде чем отпустить.

Рейд правоохранителей был связан с хардкорным фестивалем Harvest Fest, который должен был состояться в баре в рождественский вечер. Силовики проверили посетителей на наличие запрещённых веществ. После организаторы заявили об отмене мероприятия.

Мария Моисеева

