РФ объявила в розыск россиянина, арестованного по запросу США в Таиланде

07 января 2026, 04:49

Фото: iStock/simpson33

Россиянина, задержанного ранее в Таиланде по запросу США об экстрадиции, объявили в международный розыск и заочно арестовали в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.





Полиция Таиланда задержала гражданина РФ 6 ноября 2025 года на острове Пхукет, после чего его этапировали в Бангкок. США подозревают мужчину в совершении преступлений в ИТ-сфере.



