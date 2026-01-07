РФ объявила в розыск россиянина, арестованного по запросу США в Таиланде
Россиянина, задержанного ранее в Таиланде по запросу США об экстрадиции, объявили в международный розыск и заочно арестовали в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Полиция Таиланда задержала гражданина РФ 6 ноября 2025 года на острове Пхукет, после чего его этапировали в Бангкок. США подозревают мужчину в совершении преступлений в ИТ-сфере.
В России этому гражданину предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и неправомерном доступе к компьютерной информации, а также в совершении ряда других преступлений.
Суд в Москве санкционировал заочный арест объявленного в международный розыск россиянина.
