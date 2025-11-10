Мужчина получил смертельный удар током на съемках фильма ужасов
В американском штате Луизиана на съемочной площадке фильма ужасов скончался техник в результате несчастного случая. Об этом сообщает Variety.
Трагедия произошла на съемках фильма «Убей меня сейчас». Один из членов съемочной группы, Джеймс МакЭвой, получил смертельный удар током. Это случилось, когда его поднимали на грузовике с краном. Спасти актера не удалось.
МакЭвой известен своими ролями в таких фильмах, как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Иллюзия обмана» и «Идеальный голос».
