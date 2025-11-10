Мужчина получил смертельный удар током на съемках фильма ужасов

10 ноября 2025, 19:27

В США мужчина умер на съемках фильма ужасов от удара током

Фото: iStock/Motortion

В американском штате Луизиана на съемочной площадке фильма ужасов скончался техник в результате несчастного случая. Об этом сообщает Variety.