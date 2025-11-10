Пенсионерка объяснила, зачем столкнула ребёнка под поезд в московском метро
Пенсионерка предстанет перед судом по делу о нападении на подростка в метро
Пенсионерка из Краснодарского края объяснила свой поступок в московском метро. На станции «Таганская» 64-летняя женщина толкнула 13-летнюю девочку на рельсы. Слова обвиняемой приводит портал MSK1.RU.
Пенсионерка заявила, что несовершеннолетняя громко смеялась и смотрела в её сторону.
«Я посчитала это личным оскорблением и захотела нанести ей физическую боль. Я толкнула её, и она прыгнула на рельсы. Я стояла и видела, как её доставали», — сказала женщина.Следует отметить, что инцидент произошёл перед прибытием поезда при включённом контактном рельсе. Родители девочки сразу помогли ей подняться на платформу, что предотвратило трагедию.
Правоохранительные органы задержали жительницу Краснодара. Следствие предъявило ей обвинение по статье о покушении на убийство. Суд рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемой.
