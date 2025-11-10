Пенсионерка объяснила, зачем столкнула ребёнка под поезд в московском метро

10 ноября 2025, 13:44

Пенсионерка предстанет перед судом по делу о нападении на подростка в метро

Фото: Istock/Radist

Пенсионерка из Краснодарского края объяснила свой поступок в московском метро. На станции «Таганская» 64-летняя женщина толкнула 13-летнюю девочку на рельсы. Слова обвиняемой ​приводит портал MSK1.RU.





Пенсионерка заявила, что несовершеннолетняя громко смеялась и смотрела в её сторону.

«Я посчитала это личным оскорблением и захотела нанести ей физическую боль. Я толкнула её, и она прыгнула на рельсы. Я стояла и видела, как её доставали», — сказала женщина.