Автомобиль взорвался рядом со станцией метро в столице Индии
India Today: число раненых при взрыве автомобиля в Нью-Дели возросло до 24
По меньшей мере 24 человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в районе Старого Дели в индийской столице. Об этом сообщил телеканал India Today.
В результате происшествия погибли восемь человек. Причины взрыва пока остаются неизвестными. В Нью-Дели объявлен режим повышенной готовности.
Посольство Российской Федерации в Индии проверяет информацию о наличии среди пострадавших граждан России. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее стало известно, что легковой автомобиль загорелся рядом с ТЦ Lotte Plaza в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
