Автомобиль взорвался рядом со станцией метро в столице Индии

10 ноября 2025, 18:34

India Today: число раненых при взрыве автомобиля в Нью-Дели возросло до 24

Фото: iStock/dzika_mrowka

По меньшей мере 24 человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в районе Старого Дели в индийской столице. Об этом сообщил телеканал India Today.