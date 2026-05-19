Бил и угрожал убийством: житель Татарстана издевался над дочерью-инвалидом

Издевавшийся над дочерью-инвалидом житель Татарстана ответит перед судом
Фото: istockphoto/Yulia Romashko

В Татарстане предстанет перед судом 62-летний житель Дрожжановского района. Он обвиняется в избиении и угрозах убийством в адрес своей дочери-инвалида, сообщает прокуратура республики.



Инциденты произошли в селе Алешкин-Саплык в период с февраля по март 2026 года, пишет «Татар-информ». По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои своей дочери и угрожал ее убить.

Отмечается, что ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичные эпизоды. В настоящее время уголовное дело направили в суд.

В похожей истории, получившей резонанс в Кемеровской области, суд приговорил 36-летнего жителя Осинников к 20 годам лишения свободы. Установили, что на протяжении полугода он насиловал и избивал свою несовершеннолетнюю падчерицу.


Никита Кротов

