Бил и угрожал убийством: житель Татарстана издевался над дочерью-инвалидом

19 мая 2026, 18:00

Издевавшийся над дочерью-инвалидом житель Татарстана ответит перед судом

В Татарстане предстанет перед судом 62-летний житель Дрожжановского района. Он обвиняется в избиении и угрозах убийством в адрес своей дочери-инвалида, сообщает прокуратура республики.





Инциденты произошли в селе Алешкин-Саплык в период с февраля по март 2026 года, пишет «Татар-информ». По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои своей дочери и угрожал ее убить.



Отмечается, что ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичные эпизоды. В настоящее время уголовное дело направили в суд.



В похожей истории, получившей резонанс в Кемеровской области, суд приговорил 36-летнего жителя Осинников к 20 годам лишения свободы. Установили, что на протяжении полугода он насиловал и избивал свою несовершеннолетнюю падчерицу.



