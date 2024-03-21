Мужчина, попавшийся на ограблении АЗС в Чехове, обвинил в своём преступлении мошенников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали 47-летнего уроженца Калмыкии, подозреваемого в разбойном нападении на автозаправочную станцию в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Вечером злоумышленник в скрывающей лицо балаклаве ворвался в помещение АЗС на Товарной улице, бросил в центр торгового зала зажжённую многозарядную петарду и, угрожая кассирше пистолетом, забрал из кассы свыше 85 тысяч рублей, после чего скрылся», — говорится в сообщении.Грабителя задержали по горячим следам на Вокзальной улице. При нём нашли похищенные деньги и пневматический пистолет. Кроме того, был обнаружен прикреплённый к телу мобильный телефон и наушники: через гаджеты задержанный вёл онлайн-трансляцию своих действий в одном из мессенджеров.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Разбой».
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Лев Каштанов