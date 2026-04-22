Мужчина попытался изнасиловать туристку, проведя на ней удушающий прием

22 апреля 2026, 20:53

Daily Star: Мужчина попытался надругаться над туристкой на Тенерифе

На испанском острове Тенерифе туристка из Великобритании подверглась сексуальному нападению со стороны местного жителя, предложившего помочь найти её пропавший телефон.





По данным издания Daily Star, инцидент произошёл в марте 2026 года в городе Плайя-де-лас-Америкас. Однако подробности стали известны только сейчас.



22-летний гражданин Марокко напал на женщину, применив к ней удушающий приём, и попытался её изнасиловать. Жертва убедила нападавшего, что не будет обращаться в полицию, после чего он отпустил её.



В тот же день злоумышленник ограбил пожилую супружескую пару из Великобритании — 89-летнего мужчину и его 79-летнюю жену. Пенсионеры оказали сопротивление и были жестоко избитыми, потребовав госпитализации. Ранее, как выяснили следователи, подозреваемый также украл ожерелье у туристки из Швеции.



Несмотря на серию тяжких преступлений, полиция отпустила задержанного под залог. Рассмотрение его дела продолжается.



