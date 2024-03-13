Мужчина попытался украсть из подмосковного магазина колонки в сумке-холодильнике

Украинские беспилотники, подавленные силами РЭБ в Ростовской области, рухнули на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Последствия уточняются. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По уточнённой информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящий момент работа технологических объектов предприятия временно остановлена. При этом последствия падения сбитых беспилотников ещё уточняются.Напомним, утром Голубев сообщал, что на подлете к Новошахтинску средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены три вражеских дрона.