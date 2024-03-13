Мужчина попытался украсть из подмосковного магазина колонки в сумке-холодильнике

Видео: пресс-служба Росгвардии МО
Две «умные» колонки попытался вынести из магазина в Ленинском городском округе Подмосковья 32-летний приезжий из Молдовы, злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«В одном из магазинов, охраняемых росгаврдейцами, сработала тревожная кнопка. Прибывшие правоохранители выяснили, что мужчина положил две колонки в фольгированную сумку и, минуя кассу, попробовал их вынести, надеясь, что фольга не даст антикражным датчикам передать сигнал оповещения», — говорится в сообщении.Похитителя задержали и доставили в отделение полиции. Там он рассказал, что одну колонку собирался подарить девушке, а вторую оставить себе. По факту происшествия проводится проверка.
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