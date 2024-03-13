«Провокационные колючки»: Преподавателя уволили за снимок кактуса в рабочем чате

Фото: istock / Stockah
Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов рассказал, как вынужденно уволился после поздравления с фотографией кактуса в рабочем чате. Историю педагога рассказывает РИА Новости.
Жданов пояснил, что некоторые из его коллег сочли фото кактуса «шуткой ниже пояса». Он пояснил, что давно увлекается домашним цветоводством, в том числе выращиванием кактусов. По его словам, 9 марта он отправил в рабочий чат снимок цветущего кактуса, а потом еще один – просто кактус в горшке, после чего преподавателя удалили из чата.
Объяснений поступка от коллег учитель не услышал. О причинах произошедшего, педагогу пришлось «кое-как» узнавать через студентов, которые и подтвердили, что всему виной фотография кактуса.
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«Уволили меня за то, что я написал: «Смотрите, какая классная композиция», — заявил Жданов.
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Алина Юрчак