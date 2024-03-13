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На борту самолёта «Аэрофлота» во время полёта возник пожар

13 марта 2024, 12:11
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

На борту самолёта «Боинг 737-800», следовавшего рейсом в Стамбул, на высоте 11 тысяч метров в салоне начался пожар. Загорелся терминал безналичной оплаты.

По сообщению телеграм-канала SHOT, пассажиры вдруг отчётливо почувствовали запах гари. Источник был быстро обнаружен: оказалось, что внезапно загорелся терминал оплаты, с помощью которого клиенты «Аэрофлота» безналичным способом рассчитываются в полёте за сэндвичи, напитки и так далее.

Терминал быстро поместили в ёмкость с водой, предотвратив дальнейшее распространение огня. Во время инцидента никто не пострадал, а салон быстро проветрили, включив дополнительную вытяжку. Авиалайнер со 138-ю пассажирами на борту благополучно приземлился в аэропорту Стамбула. Таким образом, тонкое обоняние авиапассажиров помогло предотвратить трагедию.

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#аэрофлот
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«Провокационные колючки»: Преподавателя уволили за снимок кактуса в рабочем чате
Учитель колледжа в Волгограде уволился после истории с «неприличным» кактусом
13 марта 2024, 12:32

Фото: istock / Stockah

Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов рассказал, как вынужденно уволился после поздравления с фотографией кактуса в рабочем чате. Историю педагога рассказывает РИА Новости.
Жданов пояснил, что некоторые из его коллег сочли фото кактуса «шуткой ниже пояса». Он пояснил, что давно увлекается домашним цветоводством, в том числе выращиванием кактусов. По его словам, 9 марта он отправил в рабочий чат снимок цветущего кактуса, а потом еще один – просто кактус в горшке, после чего преподавателя удалили из чата.

«Уволили меня за то, что я написал: «Смотрите, какая классная композиция», — заявил Жданов.
Объяснений поступка от коллег учитель не услышал. О причинах произошедшего, педагогу пришлось «кое-как» узнавать через студентов, которые и подтвердили, что всему виной фотография кактуса.

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«Ирония судьбы»: Жительница Петербурга обнаружила в своей квартире незнакомца в трусах
Забывшая закрыть дверь петербурженка застала в квартире незнакомца в трусах
13 марта 2024, 12:13

Фото: istock / Inna Dodor

В гордое Мурино Ленобласти девушка, забывшая закрыть дверь, застала под утро в квартире незнакомого молодого человека в трусах. Об этом сообщает портал 78.ru.
По данным издания, петербурженка испугалась и постаралась объяснить мужчине, что он ошибся ошибся жилищем. Но это не помогло, ведь нежданный гость был убежден, что находится у себя дома. Он также называл владелицу чужим женским именем.

«Я была в каком-то полудрёме и просто слышу, как открывается входная дверь. Я, естественно, испугалась, побежала к двери, начала кричать, а мужчина заходит совершенно спокойно, как к себе домой, говорит: «Аня, ты что? Это же я!», — поделилась девушка.
Девушка смогла выгнать визитёра, однако тот продолжал настаивать на возвращении. Хозяйка квартиры области обратилась за помощью в полицию и пообещала быть в дальнейшем внимательной к закрыванию дверей.

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#девушка
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В Ленинградской области автомобиль с людьми провалился под лёд
13 марта 2024, 11:20

Фото: istockphoto/FotoDuets

Из озера в Ленинградской области извлекли провалившийся под лёд автомобиль. В салоне машины находился пассажир.
Инцидент произошёл накануне, 12 марта, неподалёку от деревни Сяберо в Лужском районе Ленобласти, сообщает портал 78.ru. Вечером в экстренные службы позвонил очевидец и сообщил о провалившейся под лёд машине. Прибывшие правоохранители и спасатели обнаружили затонувший в десяти метрах от берега Сяберского озера автомобиль УАЗ без номеров.

Были вызваны водолазы, которые вытащили машину на берег. Из салона извлекли тело 57-летнего пассажира, точная причина смерти которого будет установлена экспертами. Поиски 56-летнего владельца внедорожника продолжаются. Полицейские полагают, что его тело находится неподалёку от места трагедии. Что именно побудило мужчин выехать на ненадёжный весенний лёд, пока остаётся неизвестным.

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#пассажир
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ПВО сбила 68 беспилотников над территорией России за минувшую ночь и утро
13 марта 2024, 11:18

Фото: iStock/Diy13

Система противовоздушной обороны сбила 68 украинских беспилотников за минувшую ночь и утро на территории России. Об этом пишет Shot, опираясь на данные Минобороны РФ и губернаторов пострадавших регионов.
Таким образом, 35 беспилотников сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях.

Ранее стало известно, что в ночь на среду, 13 марта, более 30 украинских беспилотников пытались атаковать объекты на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, все дроны были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры обессиленную пенсионерку
13 марта 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

83-летнюю жительницу подмосковного посёлка Поварово, нуждающуюся в срочной медицинской помощи, освободили из запертой квартиры спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
За помощью к спасателям обратился сын пенсионерки. Он рассказал, что его пожилая мать не открывает дверь и не отвечает на звонки. Он попытался отпереть замок самостоятельно, но не сумел, так как квартира была закрыта изнутри.

«Получив вызов, спасатели отправились на место, вскрыли дверь при помощи слесарного инструмента и обнаружили, что хозяйка квартиры лежит на диване полностью обессиленная», — говорится в сообщении.
Спасатели помогли медикам перенести пенсионерку в машину скорой помощи. Женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.

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Стало известно о повреждениях в Воронеже после атки беспилотников
Мэр Воронежа Кстенин: после атаки БПЛА повреждены стекла и кровля домов
13 марта 2024, 10:27

Фото: iStock/yucelyilmaz

В результате атаки украинского беспилотника в Воронеже повреждены остекление нескольких дачных домов, кровля и забор. Такие данные привел мэр города Вадим Кстенин.
«В результате вчерашней атаки БПЛА в Советском районе у одного частного домовладения повреждена кровля, а у другого – забор. Сотрудники управы провели заседание районной КЧС, работают непосредственно с собственниками – ведут оценку поврежденного имущества», - написал Кстенин в своем Telegram-канале.

При новой атаке беспилотника повреждена отделка и остекление нескольких частных домов в СНТ. Мэр уточнил, что все повреждения будут устранены. При этом будут задействованы средства из резервного фонда, если это будет необходимо, заключил Кстенин.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 13 марта, более 30 украинских беспилотников пытались атаковать объекты на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

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Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
Гладков: Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
13 марта 2024, 10:11

Фото: iStock/rancho_runner

Два украинских беспилотника атаковали Белгород, один из них попал в многоквартирный жилой дом, пострадавших нет. Второй дрон упал в реку. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа. Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при атаке вражеского беспилотника в нескольких квартирах выбиты окна, также поврежден фасад здания. Также взрывом выбило окна в рядом стоящих образовательных учреждениях.

Второй украинский дрон, по словам Гладкова, упал в реку. Там обошлось без последствий.

Ранее Гладков также сообщал, что ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки пострадал работник промышленного предприятия.

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«Не первый случай в этой семье»: В погребе жилого дома нашли мертвого младенца
В Новосибирской области в подвале дома нашли тело младенца — СК начал проверку
13 марта 2024, 09:58

Фото: istock / globalmoments

В подвале дома под Новосибирском тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает КП-Новосибирск, ссылаясь на региональную прокуратуру.
Инцидент произошел в Болотнинском районе региона. По предварительной информации, мать ребенка, будучи беременной, решила не обращаться в больницу и родить дома. Тело малыша нашли в подвале жилого дома 11 марта.

Известно, у горе-мамочки были проблемы с законом. В 2020 году она родила ребёнка и оставила его на остановке общественного транспорта.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Калининграде американца осудят за попытку украсть сына из РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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«Приревновала мужа»: Агрессивная женщина напала на посетителей клуба и Росгвардию
В Уфе женщина пыталась отнять автомат у силовиков, прибывших на вызов в клуб
13 марта 2024, 09:17

Фото: istock / ???? ??????

Жительница Уфы пыталась отобрать автомат у сотрудников Росгвардии после того, как устроила разборки в ночном клубе.
Как сообщает Телеграм-канал Mash Batash, все произошло накануне в Черниковке. Уфимка пришла отдыхать в ночной клуб «Космос» вместе с мужем.

В какой-то момент, ей стало казаться, что другие посетительницы заведения ведут себя откровенно. Она приревновала супруга и напала на одну из потенциальных соперниц. Тогда в заведение вызвали Росгвардию. По их приезду агрессивная парочка начала нападать, женщина даже попыталась отнять оружие у правоохранителя.

Неадекватов увезли в отдел, а пострадавшие написали заявление.

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