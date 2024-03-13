На борту самолёта «Аэрофлота» во время полёта возник пожар

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На борту самолёта «Боинг 737-800», следовавшего рейсом в Стамбул, на высоте 11 тысяч метров в салоне начался пожар. Загорелся терминал безналичной оплаты.
Терминал быстро поместили в ёмкость с водой, предотвратив дальнейшее распространение огня. Во время инцидента никто не пострадал, а салон быстро проветрили, включив дополнительную вытяжку. Авиалайнер со 138-ю пассажирами на борту благополучно приземлился в аэропорту Стамбула. Таким образом, тонкое обоняние авиапассажиров помогло предотвратить трагедию.
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Александр Бойцов