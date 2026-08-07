Мужчина поплатился за тайную съемку переодевающихся соседок

07 августа 2026, 13:47

На британском острове Гернси вуайерист тайно снимал подругу

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

На острове Гернси в Британии вынесли приговор 36-летнему Кирку Бишопу, которого признали виновным в систематической скрытой съемке женщин. Жертвами мужчины стали около 30 человек, включая его давнюю подругу, сообщает The Sun.