Мужчина поплатился за тайную съемку переодевающихся соседок
На острове Гернси в Британии вынесли приговор 36-летнему Кирку Бишопу, которого признали виновным в систематической скрытой съемке женщин. Жертвами мужчины стали около 30 человек, включая его давнюю подругу, сообщает The Sun.
Инцидент вскрылся в сентябре 2025 года, когда Бишопу предъявили обвинения в вуайеризме, незаконном проникновении и нападении. Через три недели полиция предъявила его 40-летней соседке Люси Домэйлл снимок, на котором ее запечатлели обнаженной. Женщина, знавшая Бишопа четверть века, призналась, что ее охватила физическая тошнота при виде фото.
Выяснилось, что злоумышленник как минимум дважды подкрадывался к окну ее дома, чтобы вести съемку через шторы. Случай серьезно отразился на психике пострадавшей: она потеряла покой, стала навязчиво проверять замки и круглый год держать шторы задернутыми.
Суд приговорил Бишопа к восьми годам заключения: два года — за вуайеризм и еще шесть — за проникновения в чужие жилища. Однако Домэйлл считает наказание недостаточным, заявив, что максимальный срок в два года за подобные преступления несоразмерен тяжести пережитого, и призывает к ужесточению законодательства. По ее словам, сам приговор не принес ей облегчения.
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