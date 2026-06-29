Снимавшего у женщин под юбками мужчину задержали с поличным

29 июня 2026, 11:48

Shin Min Daily News: В Сингапуре турист снимал шестерых женщин под юбками

Фото: istockphoto/Pinkypills

В Сингапуре вынесли приговор 27-летнему гражданину Филиппин Узи Кристиану Джиору Орлино, признанному виновным в вуайеризме. Турист, прибывший в страну на отдых, в течение трёх часов 6 ноября 2025 года снял скрытые видео под юбками шести женщин.