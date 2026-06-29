Снимавшего у женщин под юбками мужчину задержали с поличным
В Сингапуре вынесли приговор 27-летнему гражданину Филиппин Узи Кристиану Джиору Орлино, признанному виновным в вуайеризме. Турист, прибывший в страну на отдых, в течение трёх часов 6 ноября 2025 года снял скрытые видео под юбками шести женщин.
Как пишет Shin Min Daily News, инциденты происходили в разных местах: в пекарне мужчина вёл съёмку около 33 секунд, затем повторил действие в аптеке, а позже — в метро на станции Outram Park, где опустил телефон между ног пассажирки в чёрном платье. Однако действия злоумышленника не остались незамеченными — очевидцы остановили его и передали сотрудникам станции.
Полиция задержала нарушителя. Все записи удалили с его устройства.
На суде Орлино полностью признал вину по трём эпизодам и просил о снисхождении. Судья принял во внимание отсутствие предыдущих судимостей и назначил наказание в виде шести недель тюремного заключения.
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