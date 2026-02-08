Мужчина попросил денег у девушки и сломал ей нос в метро после отказа
В московском метро мужчина напал на девушку после того, как она отказалась дать ему деньги.
По данным собеседника «Известий», инцидент произошел 3 февраля на станции Китай-город. Незнакомец подошел к пассажирке по имени Нина и начал просить деньги. Получив отказ, он стал оскорблять девушку.
Когда Нина включила камеру, мужчина попытался выбить у нее телефон, после чего ударил ее и сломал нос. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
Как рассказала девушка, незадолго до этого тот же человек оскорблял другую прохожую. Нина подала заявление в полицию, чтобы привлечь нападавшего к ответственности.
