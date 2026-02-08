ДТП легковушкой и зерновозом унесло жизни нескольких человек

08 февраля 2026, 19:48

ДТП с легковушкой и зерновозом унесло жизни 4 человек в Оренбургской области

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Оренбургской области столкновение легкового автомобиля с грузовым зерновозом унесло жизни четырёх человек. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.