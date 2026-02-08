ДТП легковушкой и зерновозом унесло жизни нескольких человек
В Оренбургской области столкновение легкового автомобиля с грузовым зерновозом унесло жизни четырёх человек. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.
По данным ведомства, все четверо получили соответстыующие травмы. ДТП произошло в Новосергиевском районе. На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.
Ранее похожий инцидент произошёл в Кызыле. Шестилетний ребёнок, оставленный в машине без присмотра, сел за руль и спровоцировал аварию на улице Рабочей.
По предварительной информации, отец припарковал автомобиль и зашёл в магазин, а мальчик перебрался на водительское место, завёл двигатель и выехал на дорогу.
