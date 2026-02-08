08 февраля 2026, 20:47

Hespress: В Марокко погибли два подростка в результате наводнения

Фото: istockphoto/bee32

В провинции Тетуан на севере Марокко двое подростков погибли, еще три человека числятся пропавшими без вести после того, как автомобиль с семьей из пяти человек унесло мощным паводком. Об этом сообщает портал Hespress.