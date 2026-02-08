В Марокко погибли два подростка в результате наводнения
В провинции Тетуан на севере Марокко двое подростков погибли, еще три человека числятся пропавшими без вести после того, как автомобиль с семьей из пяти человек унесло мощным паводком. Об этом сообщает портал Hespress.
По его информации, происшествие случилось в ночь с субботы на воскресенье в общине Эль-Багагза. Машина оказалась в стремительном потоке воды и ее унесло, когда водитель попытался пересечь участок дороги вдоль русла реки, вышедшей из берегов.
В ходе операции, которую проводят силы гражданской обороны, спасатели обнаружили тела двух подростков. Поиски остальных продолжаются в районе инцидента и на прилегающих территориях, несмотря на сложные погодные условия и рост уровня воды.
Ранее гражданка России погибла на Бали во время наводнения.
