СК начнет уголовное дело после некачественного капремонта дома в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после обращения о нарушении прав жителей многоквартирного дома в Санкт-Петербурге.
Как сообщили в СК, в комментариях в соцсети ведомства к ним обратилась жительница города, рассказав о проблемах в доме на Учительской улице. По её словам, три года назад в здании 1970 года постройки провели капитальный ремонт фасада и входных групп, однако работы выполнили с нарушением технологий.
В частности, бетонные конструкции в подъездах поврежденные и продолжают разрушаться. При этом подрядчик отказывается добровольно устранять выявленные дефекты. В ГСУ СК по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка.
Исполнение поручения взял на контроль центральный аппарат ведомства.
Читайте также: