СК начнет уголовное дело после некачественного капремонта дома в Петербурге

08 февраля 2026, 20:37

Бастрыкин поручил открыть уголовное дело после капремонта дома в Петербурге

Фото: медиасток.рф

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после обращения о нарушении прав жителей многоквартирного дома в Санкт-Петербурге.