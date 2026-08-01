Мужчина посадил годовалого ребёнка в ванну с кипятком и ушёл за наркотиками

01 августа 2026, 06:31

В США осудили пару за убийство годовалого ребёнка

Фото: iStock/PhotosbyAndy

Суд в США вынес суровый приговор Саманте Гарвер и её сожителю Серхио Мене. Жители Калифорнии получили длительные сроки за гибель годовалого Генри Уитли‑Брауна.