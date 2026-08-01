Мужчина посадил годовалого ребёнка в ванну с кипятком и ушёл за наркотиками
Суд в США вынес суровый приговор Саманте Гарвер и её сожителю Серхио Мене. Жители Калифорнии получили длительные сроки за гибель годовалого Генри Уитли‑Брауна.
Как сообщило издание Mirror, трагедия случилась 30 сентября 2023 года в Шугарлофе. По версии прокуратуры округа Сан‑Бернардино, Мена поместил малыша в ванну с кипятком, а потом ушёл за наркотиками. Вернувшись, он увидел, что ребёнок получил тяжёлые ожоги, но вместо вызова врачей взрослые пытались лечить раны мазью.
Скорую вызвали лишь на следующий день, когда у мальчика начались проблемы с дыханием. Медики констатировали смерть ребёнка. У него зафиксировали сильное обезвоживание, критические ожоги и отсутствие пульса. Экспертиза выявила также синяки, ожоги II–III степени и заживающие переломы обеих рук.
Служба по защите детей заключила, что смерть наступила из‑за жестокого обращения и неоказания помощи. Семья ранее уже привлекала внимание соцслужб: мать признавалась, что хотела накрыть ребёнка подушкой, и интересовалась в соцсетях, считается ли насилием заклеивание рта лентой.
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