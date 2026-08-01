Трёхлетнюю девочку подвергли групповому изнасилованию в частной школе
В индийском штате Раджастхан задержали пятерых человек в рамках расследования дела об изнасиловании трёхлетней девочки. Об этом пишет издание The Times of India.
Всё случилось в округе Дидвана‑Кучаман в одной из частных школ. Тревогу забили родители ребёнка, когда после посещения учебного заведения девочка вернулась домой в угнетённом состоянии и пожаловалась на плохое самочувствие. Позднее малышка рассказала, что пострадала от действий кого‑то из сотрудников либо посетителей школы.
По факту случившегося полиция завела уголовное дело. По словам заместителя начальника полиции Вики Нагпала, в ходе оперативных мероприятий полиция задержала пять человек. При этом личность преступника пока не установлена.
Происшествие вызвало широкий общественный резонанс: местные жители устроили митинг возле здания полицейского участка, требуя оперативно раскрыть преступление. Бывший главный министр Раджастхана Ашок Гелот обратился к властям с призывом ускорить расследование, гарантировать безопасность семье пострадавшей девочки и обеспечить наказание виновного.
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