Трёхлетнюю девочку подвергли групповому изнасилованию в частной школе

01 августа 2026, 05:45

Пять человек задержали по подозрению в изнасиловании девочки в Индии

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В индийском штате Раджастхан задержали пятерых человек в рамках расследования дела об изнасиловании трёхлетней девочки. Об этом пишет издание The Times of India.