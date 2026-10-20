В Подмосковье мужчина изрезал ножом трёх человек во время празднования юбилея
В подмосковном Щёлкове мужчина с ножом напал на троих человек во время празднования юбилея. Как сообщает РЕН ТВ, в результате один из пострадавших попал в реанимацию.
В микрорайоне Богородский 17 октября между гостями и неизвестным произошёл конфликт. В результате ссоры нападавший нанёс ножевые ранения трём людям. Одного из них прооперировали и поместили в реанимацию с глубоким порезом лица, остальных после наложения швов отпустили домой.
По словам свидетельницы, показания у пострадавшего до сих пор не взяли, а сам агрессор рассказал следователям другую версию произошедшего. Из-за этого женщина опасается за жизнь своей несовершеннолетней дочери. Официального комментария от следственных органов пока не поступало, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Читайте также: