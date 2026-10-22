Мужчина поссорился со знакомой и выпихнул ее из окна

22 октября 2026, 20:35

Житель Ростова-на-Дону выбросил из окна знакомую девушку

Фото: медиасток.рф

В Ростове-на-Дону 38-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве 27-летней знакомой. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.