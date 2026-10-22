Мужчина поссорился со знакомой и выпихнул ее из окна
В Ростове-на-Дону 38-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве 27-летней знакомой. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 15 октября в квартире одного из многоквартирных домов в центре города. По версии следствия, во время ссоры мужчина вытолкнул девушку из окна шестого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.
Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Отмечается, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначили и провели судебно-медицинскую экспертизу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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