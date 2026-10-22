Мужчина убил жену и попытался растворить ее труп
Житель Тюменской области, подозреваемый в убийстве супруги, сам указал правоохранителям место, где спрятал тело женщины. Об этом сообщает 72.ru.
По информации издания, после убийства мужчина пытался избавиться от тела. Он поместил погибшую в бочку и, предположительно, залил серной кислотой.
Тело 56-летней женщины обнаружили в лесном массиве недалеко от села. На трупе специалисты зафиксировали огнестрельные ранения.
Подробности произошедшего и мотивы преступления пока неизвестны. Экс-супруга задержали, в настоящее время с ним проводятся следственные действия. У мужчины также изъяли автомобиль и оружие, которые могут иметь отношение к делу.
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