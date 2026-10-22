Мужчина убил жену и попытался растворить ее труп

22 октября 2026, 12:33

72.ru: Тюменец хотел растворить труп жены в кислоте

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Житель Тюменской области, подозреваемый в убийстве супруги, сам указал правоохранителям место, где спрятал тело женщины. Об этом сообщает 72.ru.