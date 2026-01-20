Мужчина пострадал при пожаре в Петербурге
В Колпинском районе Санкт‑Петербурга произошёл пожар, в результате которого пострадал человек. Инцидент случился накануне вечером по адресу улица Ремизова, дом 21.
Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», возгорание началось в трёхкомнатной квартире жилого дома. Огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пожар. На это им понадобилось около 40 минут.
Пострадавшего мужчину доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. По словам очевидцев, он страдал от алкогольной зависимости. Также стало известно, что ранее в этой квартире уже случался пожар.
Точная причина возгорания пока не установлена. Соседи выдвигают предположение, что виновником происшествия мог быть сам пострадавший.
Читайте также: