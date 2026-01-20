В Нигерии вооружённые люди напали на церкви и похитили 171 прихожанина
В штате Кадуна (Нигерия) вооружённые преступники ворвались в церкви во время воскресных богослужений и похитили прихожан. Об этом пишет РИА Новости.
Глава управления Ассоциации христиан Нигерии по северным штатам Джозеф Хаяб на пресс‑конференции в понедельник сообщил, что жертвами нападений стал 171 человек. Согласно полученной информации, злоумышленники совершили налёт одновременно на три церкви в населённом пункте Курмин Вали.
По словам Хаяба, восьмерым похищенным удалось бежать. Тем не менее 163 человека по‑прежнему остаются в руках преступников.
Ранее нигерийские СМИ также сообщали о нападении, указывая, что число похищенных превышает сотню человек. Инцидент произошёл во время проведения воскресной службы.
