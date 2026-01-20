Массовая драка произошла на юго-востоке Москвы

20 января 2026, 01:16

ТАСС: один человек пострадал в результате уличной драки в Москве

Фото: iStock/Zeferli

В Москве на Люблинской улице произошёл конфликт с применением силы. Один из участников получил травмы, заявили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.