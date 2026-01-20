Массовая драка произошла на юго-востоке Москвы
В Москве на Люблинской улице произошёл конфликт с применением силы. Один из участников получил травмы, заявили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.
Вечером 19 января в экстренные службы поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Люблинской улице. По предварительным данным, между группой мужчин вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них получил телесные повреждения. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
В результате оперативной работы сотрудников правоохранительных органов нескольких нарушителей удалось задержать. Их доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Личности остальных участников конфликта устанавливаются.
Читайте также: