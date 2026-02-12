В Сочи задержали 13-летнего мальчика, планировавшего нападение на школу
В Сочи задержали 13-летнего школьника за подготовку теракта в одной из местных школ. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме. По итогу суд поместил шестиклассника в центр временного содержания на месяц.
Установлено, что подросток обсуждал план нападения с единомышленниками в Telegram-канале. Неустановленные собеседники давали ему советы и рекомендации, а также делились видео атак на другие учебные заведения.
В объединённой пресс-службе судов Краснодарского края отметили, что таким образом ребёнок рассчитывал решить конфликты с одноклассниками. При этом подросток не осознавал последствий и того, что готовящееся нападение является преступлением.
Ранее в Амурской области 14-летняя школьница избила сверстницу на камеру.
Читайте также: