«Вскрикнула от радости»: Россиянка подавилась яблоком и впала в кому

12 февраля 2026, 17:54

В Тольятти девушка на вручении дипломов подавилась яблоком и впала в кому

Фото: Istock/Vdovychenko Yurii

Врачи в Тольятти борются за жизнь 25-летней девушки-ветеринара, которая впала в кому. Об этом пишет Tolyatty.ru.





Инцидент произошёл на вручении дипломов. Елизавета стояла в толпе, ела яблоко и хлопала выпускникам. Когда назвали её имя, девушка вскрикнула и подавилась.



На мероприятии находились коллеги-медики: они попытались оказать первую помощь и вызвали скорую. Бригада врачей проводила реанимацию более 20 минут.

«Она выжила. Сердце запустили, но мозг в общей сложности провёл без кислорода 28 минут — целую вечность», — отметил источник.