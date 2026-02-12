«Вскрикнула от радости»: Россиянка подавилась яблоком и впала в кому
Врачи в Тольятти борются за жизнь 25-летней девушки-ветеринара, которая впала в кому. Об этом пишет Tolyatty.ru.
Инцидент произошёл на вручении дипломов. Елизавета стояла в толпе, ела яблоко и хлопала выпускникам. Когда назвали её имя, девушка вскрикнула и подавилась.
На мероприятии находились коллеги-медики: они попытались оказать первую помощь и вызвали скорую. Бригада врачей проводила реанимацию более 20 минут.
«Она выжила. Сердце запустили, но мозг в общей сложности провёл без кислорода 28 минут — целую вечность», — отметил источник.У Елизаветы диагностировали отёк головного мозга и ввели её в медикаментозную кому. Медики не исключают, что студентка сможет выйти из этого состояния — у неё молодой организм.
