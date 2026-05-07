Мужчина напал с ножом на прохожего в Москве
В Измайлово ссора двух прохожих переросла в драку, а затем один из участников ударил оппонента ножом в живот. Врачи экстренно увезли раненого в больницу. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Силовики быстро задержали подозреваемого. Под следствие попал 39-летний ранее судимый уроженец Калмыкии. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Суд отправил фигуранта под стражу.
Ранее стало известно, что в Индии трёхметровый крокодил утащил мужчину в реку на глазах у его детей. Трагедия произошла в штате Раджастхан на территории тигрового заповедника Рамгарх-Вишдхари. Мальчики попытались спасти отца, но не смогли справиться с хищником.
Читайте также: