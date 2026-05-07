В Дагестане в детской коляске нашли труп ребенка
Объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила о новом решении по делу жительницы Дербента, обвиняемой в смерти маленькой дочери. Инстанция направила женщину в республиканский психоневрологический диспансер. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что по ходатайству следователя обвиняемая останется в медучреждении до 8 октября 2026 года. Полицейские нашли мертвого ребенка 20 февраля. Девочка лежала в прогулочной коляске во время проверки документов у матери. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительная версия указывает на истощение.
Ранее городской суд арестовал мать. В региональной пресс-службе добавили: женщина вела затворнический образ жизни и не принимала помощь родственников и социальных служб.
