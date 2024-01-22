Мужчина предстанет перед судом за похищение девятилетней школьницы

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Во Владивостоке 39-летний россиянин предстанет перед за прощение ребенка. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По информации следствия, 20 сентября 2023 года подозреваемый напал на девочку около школы на улице Пирогова и потащил ее в лесной массив. Там мужчина пригрозил ей насилием и убийством, приказал отдать телефон и попытался задушить. Из-за проявившихся на месте прохожих мужчине, к счастью, не удалось довести преступление до конца. Преступник попытался скрыться, но местным подросткам удалось найти его и передать местоположение сотрудникам правоохранительных органов. Злоумышленника задержали.
Известно, что ранее он был неоднократно судим за различные преступления, в том числе против половой неприкосновенности.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.Читайте также:
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Алина Юрчак