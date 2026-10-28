Мужчина прыгнул в реку и спас тонущего школьника в Перми
Мужчина прыгнул в ледяную реку и спас тонущего школьника в Перми. Об этом сообщает 59.ru.
Накануне вечером 11-летний мальчик и два его друга отправились на набережную, чтобы порыбачить. Они бродили по бетонным плитам вдоль воды, когда один из ребят поскользнулся на льду и упал в реку Каму. Школьника сразу же начало уносить течением, и он стал звать на помощь.
На берегу собралась толпа людей, но никто не решался войти в ледяную воду. Тогда один из очевидцев, Евгений, быстро разделся и прыгнул в реку. Он подплыл к мальчику, схватил его за ногу и вытащил на бетонные плиты. Евгений удерживал ребёнка, пока ему не принесли верёвку, чтобы вытащить их обоих на берег.
Евгений рассказал, что они провели в воде около десяти минут. По его словам, спасатели прибыли примерно через полчаса после происшествия. Пострадавший не получил серьёзных травм.
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