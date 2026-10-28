Таможенники пресекли деятельность международной ОПГ по сбыту наркотиков

28 октября 2026, 10:45

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России во взаимодействии с Центральной оперативной таможней и Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России пресекли канал контрабанды синтетических наркотиков в Киргизию. Из незаконного оборота изъято более 3 кг запрещенного вещества, стоимость которого на «черном» рынке превышает 14 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.