Таможенники пресекли деятельность международной ОПГ по сбыту наркотиков
Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России во взаимодействии с Центральной оперативной таможней и Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России пресекли канал контрабанды синтетических наркотиков в Киргизию. Из незаконного оборота изъято более 3 кг запрещенного вещества, стоимость которого на «черном» рынке превышает 14 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Москве таможенники провели оперативно-разыскные мероприятия и остановили автомобиль, в котором была обнаружена бензиновая мотопомпа с двумя полимерными пакетами, содержащими вещества черного и зеленого цвета. Экспертиза показала, что это наркотики, которые трое членов организованной преступной группы спрятали в мотопомпу и передали курьеру для доставки в Киргизию. В Московской области также были найдены две партии наркотиков: одна в картонной коробке с детским велосипедом, другая — в коробке с игрушечной машинкой.
Все участники преступной схемы задержаны. Они признались, что действовали по указанию кураторов, пряча запрещенные вещества в бытовых предметах для дальнейшей транспортировки. В Бишкеке также арестованы другие члены ОПГ, которые получили бы наркотики.
В отношении задержанных российских граждан возбуждено уголовное дело по п.п. «а» и «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), что предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается. Оперативно-разыскные мероприятия проводились совместно с ГТК и МВД Киргизской Республики.
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