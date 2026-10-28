Фигурантка скандала с Королёвой и Тарзаном обвинила следствие в давлении
Фигурантка дела о краже у Тарзана (настоящее имя — Сергей Глушко) и певицы Наташи Королёвой (настоящее имя — Наталия Порывай) Милана-Екатерина Некруц спустя шесть лет обратилась в МВД с заявлением на следователя и своего адвоката. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Женщина утверждает, что следствие сфабриковало дело и подделало подписи ради признания в краже духов, а защита действовала в сговоре со следствием. По версии правоохранителей, в 2020 году Некруц вместе с Анастасией Шульженко похитила из квартиры шоумена и Королёвой деньги, драгоценности и духи Tom Ford.
Кроме того, ей вменяют незаконный оборот порнографии из-за интимного видео с Тарзаном и Шульженко. Некруц в ответ на это заявила, что сняла ролик по просьбе Анастасии для личного архива, а подруга сама передала запись журналистам ради пиара.
Заявление о краже, по её словам, появилось только после огласки истории с видео. Кроме того, Милана-Екатерина рассказала об угрозах следователя отправить её в ИВС и забрать документы и телефоны. Теперь вместе с новым адвокатом Егором Бидюком она хочет привлечь следователя за превышение полномочий и фальсификацию доказательств, а прежних защитников — за подлог.
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