Фигурантка скандала с Королёвой и Тарзаном обвинила следствие в давлении

28 октября 2026, 11:02

Сергей Глушко и Наталия Порывай (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Фигурантка дела о краже у Тарзана (настоящее имя — Сергей Глушко) и певицы Наташи Королёвой (настоящее имя — Наталия Порывай) Милана-Екатерина Некруц спустя шесть лет обратилась в МВД с заявлением на следователя и своего адвоката. Подробности приводит Telegram-канал Baza.