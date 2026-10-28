Женщина почти год избивала маленького сына ногами и ставила на горох

28 октября 2026, 10:12

В Алтайском крае женщину будут судить за истязание маленького сына

Фото: iStock/Rawf8

Жительницу Камня-на-Оби обвинили в жестоком обращении с малолетним сыном. Об этом информирует СУ СКР по Алтайскому краю.