Женщина почти год избивала маленького сына ногами и ставила на горох
Жительницу Камня-на-Оби обвинили в жестоком обращении с малолетним сыном. Об этом информирует СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие установило, что на протяжении почти года — с июня 2025 года по май 2026 года — мать систематически причиняла своему ребенку физическую боль и моральные страдания, ссылаясь на его плохое поведение и неуспеваемость в учебе.
Мальчика подвергали избиениям руками, ногами и различными предметами, угрожали ему и заставляли стоять на коленях на рассыпанном горохе. Когда информация о жестоком обращении с малолетним стала известна, семью поставили на профилактический учет.
Женщине предъявлены обвинения в истязании заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью (п. «г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Вскоре ей предстоит предстать перед судом.
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