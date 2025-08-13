Достижения.рф

Мужчина пригрозил взорвать круизный лайнер у берегов Англии

Фото: iStock/vale_t

Мужчина пригрозил взорвать круизный лайнер у берегов Англии. Об этом сообщает издание People.



Инцидент произошел в субботу, 9 августа. После того как 63-летний пассажир сообщил о возможной угрозе, экипаж судна принял решение о проведении эвакуации и пришвартовался у паромного терминала в английском городе Саутгемптон.

Позднее сотрудники правоохранительных органов провели обыск, в результате которого не было найдено никаких взрывных устройств.

Мужчину задержали по подозрению в предоставлении ложных сведений. Впоследствии его освободили под залог. Судебное заседание по этому делу состоится 8 ноября этого года.

Екатерина Коршунова

