Туристка спасла ребенка во время отдыха в Китае

Туристка из Испании спасла уходящего под воду ребенка в провинции Хунань
Испанская туристка вытащила унесённого течением мальчика во время отдыха в Китае, сообщает China Daily.



Инцидент произошёл в четверг, 7 августа, в древнем городе Фэнхуан (провинция Хунань). 31‑летняя Марта Сантана заметила, как ребёнок, игравший у берега реки Тоцзян, споткнулся и попал в водную струю, начав уходить под воду. Ранее она десять лет работала тренером по плаванию и имела навыки спасателя, поэтому без колебаний нырнула и схватила утопающего. Позже к ним присоединился дедушка ребёнка, и вместе они вытащили его на берег.

Сантана призналась, что действовала по инстинкту и всегда настороже рядом с водой из‑за опасности течений. Запись спасения распространилась по китайским соцсетям, пользователи оставили много похвальных комментариев. Женщина отметила, что поступила бы так же снова.

Отмечается также другой случай помощи иностранцу: в июне россиянин спас японскую туристку на Эвересте — она упала в ледяную расщелину и не могла выбраться из‑за травм.

