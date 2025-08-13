В Пакистане муж бросился в воду и вырвал жену из пасти крокодила
В Пакистане крокодил напал на женщину, которая стирала одежду в канале. Об этом сообщает местное издание Pakistan Observer.
Инцидент произошёл возле канала Нара в районе города Суккур. Крупный крокодил схватил женщину за ногу, когда она подошла к берегу, чтобы постирать бельё. Хищник попытался затянуть свою жертву в воду.
Спасение пришло от мужа пострадавшей. Оперативно прибывший мужчина бросился в канал, вырвал жену из пасти хищника и вытащил её на берег. Женщина получила серьёзные травмы и на момент спасения находилась без сознания. Её госпитализировали в критическом состоянии.
