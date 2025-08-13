Трое детей погибли после употребления метадона в Череповце
В Череповце трое детей не выжили после употребления синтетических наркотиков. Еще одна девочка находится в реанимации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Погибшим мальчикам 13 и 16 лет, девочке — 16 лет. Трагедия произошла в квартире одной из девушек на улице Наседкина.
Согласно информации Mash, погибшие мальчики происходили из благополучных семей. Один из них должен был пойти в седьмой класс, а другой учился в айти-колледже. Девочка недавно переехала с мамой из Вологды, чтобы избежать общения с плохой компанией.
Подростки забрали закладку с метадоном, думая, что внутри другое вещество. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
