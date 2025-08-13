13 августа 2025, 18:43

Mash: Трое детей погибли после употребления метадона в Череповце

Фото: iStock/Motortion

В Череповце трое детей не выжили после употребления синтетических наркотиков. Еще одна девочка находится в реанимации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.