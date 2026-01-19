В Индии крысы захватили больничную палату с пациентами
В Индии произошел шокирующий инцидент в больничной палате. Стая крыс заполонила ортопедическое отделение клиники государственного медицинского колледжа в городе Гонда. Об этом сообщает National Herald.
Грызуны бегают по кислородным трубкам и забираются на тумбы с продуктами. По информации издания, власти объяснили нашествие вредителей пищевыми отходами, оставленными родственниками пациентов. Руководителю колледжа объявили выговор. В настоящее время идет расследование по факту случившегося.
